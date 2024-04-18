Добровольцы спасли сотни людей в затопленных районах

Помощь оказывают пожилым и маломобильным гражданам.

Ситуация с половодьем показала готовность самых обычных людей прийти на помощь тем, кто самостоятельно выбраться из зоны наводнения не в состоянии.

Настоящие героизм и самоотверженность проявляют добровольцы в Оренбургской области — регионе, наиболее пострадавшем от паводка.

Сутки без сна, изматывающие рейды по затопленным районам и сотни спасенных жизней — таковы реалии волонтеров в последние недели. Корреспондент «Известий» Натали Графчикова с подробностями.

Закутанную в теплое одеяло пенсионерку аккуратно переносят в машину. В Оренбурге местным жителям помогают добровольцы, Булат — один из них. Вместе с коллегами они эвакуировали из затопленных домов более тысячи человек: помощь требовалась в основном пожилым и маломобильным.

«Бабушка была очень опасная, ребра можно было ей переломать. Стенку от шкафа нашли, там плавало все, соорудили жесткие носилки, укутали, привязали», — рассказал оренбургский волонтер.

Работали волонтеры днем и ночью, спали практически на ходу — терять нельзя было ни секунды. Ценой промедления могла стать чья-то жизнь.

«Сейчас мы вас оденем, чтобы вы были красивые», — говорит волонтер старушке.

У этой одинокой пожилой женщины была сломана ключица, вспоминает Булат. Добровольцы нашли пенсионерку во время обхода, ее дом ушел под воду по крышу. И таких историй сотни.

«Проплываем на моторе, а кто-то там кричит, не слышно же. У них дом за забором и еще деревья, связи нет, они всю ночь без света. Хорошо, мы услышали», — поделился мужчина.

Отряд добровольцев специализируется на поиске пропавших без вести. Когда беда пришла в Оренбург, не смогли остаться в стороне.

«У нас ни у кого нет обязанности помогать, у нас все по доброй воле. Изначально это была наша инициатива, нас заметили сотрудники МЧС, и мы поняли, что в таком формате можем работать», — отметил волонтер Григорий Петренко.

Ледяная вода, промокшие насквозь костюмы, сильное течение, бессонные ночи.

«Страшно, когда ты плывешь ночью и не видишь ничего. У нас лодка большая, 5 метров, если с тобой нет того, кто бы веслами мог оттолкнуться от забора, то влегкую можно распороть лодку», — говорит Булат.