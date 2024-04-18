На Украине заявили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги

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Евгения Романова
Евгения Романова 138 0

Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

На Украине заявили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Тема:
Спецоперация

Взрыв произошел в подконтрольном киевскому режиму Харькове. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Харькове был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Харьковской области с 13:53 звучит воздушная тревога. При этом Минобороны России пока не комментировало данную информацию.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрывы прогремели в Ивано-Франковской области на западе Украины. При этом от оборонного ведомства России официальной информации не поступало. Сообщалось также о взрывах в Киевской области.

Тема:
Спецоперация
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