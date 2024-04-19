Освобождение Первомайского и уничтожение семи самолетов ВСУ: итоги СВО за неделю

Российские военные освободили населенный пункт Первомайское
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Наши войска продолжают продвижение на авдеевском направлении.
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Первомайское на авдеевском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в сводке о спецоперации на Украине за неделю.
«На авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ в ходе активных действий освободили населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сообщении.
Кроме того, за неделю российские войска уничтожили три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия больше не будет делать паузы в боевых действиях в зоне СВО в случае, если мирные переговоры по Украине возобновятся. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.
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