Танкисты на передовой: лучшее видео из зоны СВО за день

Наши бойцы героически выполняют задачи в рамках спецоперации.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Боевая работа экипажей Т-72Б3
На правом берегу Днепра в Херсонской области танкисты на Т-72Б3 выходят на точку и работают навесом, как гаубица, по позициям противника за рекой — с расстояния более двух километров. Точными выстрелами они уничтожают склады боеприпасов противника.
Расчеты зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» отражают нападение боевиков
В ходе боевого дежурства расчет ЗРК «Бук-М2» отражает все атаки ВСУ на авдеевском направлении фронта. Ракеты, выпущенные с подконтрольной Киеву территории, перехвачены и уничтожены. В ходе несения боевого дежурства по охране и обороне воздушного пространства бойцами были обнаружены и захвачены движущиеся цели в направлении охраняемого объекта.
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