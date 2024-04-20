Два украинских воздушных шара уничтожили над Тульской и Московской областями

Силы ПВО уничтожили два украинских воздушных шара над Тульской и Московской областями. Об этом сообщило Минобороны России.

«Около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух малоразмерных воздушных шаров (МВШ) по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.