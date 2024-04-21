К мемориалу в память о военкоре «Известий» Семене Еремине продолжают нести цветы
Журналист погиб в зоне СВО во время съемок репортажа.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Коллеги погибшего в зоне спецоперации военного корреспондента «Известий» Семена Еремина продолжают нести цветы к мемориалу в память о нем.
Мемориал, организованный в здании МИЦ «Известия», усыпан красными и белыми розами. Под траурной фотографией журналиста лежит военный шлем.
О гибели Семена Еремина стало известно в пятницу, 19 апреля. Журналисту было 42 года. Он погиб во время съемок репортажа в результате атаки FPV-дрона — после сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался.
В СК России сообщили, что Семен Еремин погиб в результате прицельной атаки ВСУ. Ведомство установит всех причастных к гибели Еремина.
Ранее 5-tv.ru писал, что американский политолог Скотт Беннет заявил о необходимости ареста президента Украины Владимира Зеленского вместе с его окружением после гибели военкора. Он также добавил, что киевский режим перестал кого-либо щадить из-за своей кровожадной и дьявольской сущности. Политолог напомнил, что нападение на журналистов является преступлением против человечности.
- 21 апр
- «Был верующим человеком»: друг Еремина назвал невосполнимой потерей гибель военкора
- 21 апр
- В США призвали судить Зеленского как военного преступника после гибели Еремина
- 21 апр
- Его дело будет продолжено. Память о Семене Еремине останется в сердцах коллег
- 21 апр
- С ним можно было идти в разведку. Каким коллеги запомнят погибшего в зоне СВО военкора Семена Еремина
- 20 апр
- Артиллеристы ударили по позициям ВСУ снарядами с надписью «за Семена Еремина»
- 20 апр
- «Террор против всех»: в Германии вынесли Украине приговор после гибели Еремина
- 20 апр
- «Потеря для всей журналистики»: преподаватель высказалась о Семене Еремине
- 20 апр
- Летчики сбросят на позиции ВСУ ФАБы-1500 с надписями «За Семена Еремина»
- 20 апр
- Коллеги несут цветы в память о погибшем военкоре «Известий» Семене Еремине
- 20 апр
- Минцифры предложило оказать поддержку семье военкора Семена Еремина
Читайте также
38%
-0.65 99.58
-0.95
Нашли ошибку?