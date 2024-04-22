«Пробили огромную дыру»: что произошло в зоне СВО

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 187 0

Меркурис: ВС России пробили дыру в украинской обороне в центральном Донбассе

«Пробили огромную дыру»: что произошло в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

ВСУ стремительно теряют возможность обороняться.

Армия России смогла прорвать оборону ВСУ в центральной части Донбасса. Об этом YouTube-каналу Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Русские пробили огромную дыру в украинской обороне в самом важном и чувствительном месте — в центральном Донбассе», — отметил он.

При этом Меркурис не исключил, что при дальнейшем продвижении войска России могут дойти до Днепра.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Башар Асад заявил о возможности СВО исправить ход истории.

Тема:
Спецоперация
22 апр
В Госдуме предложили уравнять права журналистов и военных
22 апр
На Украине объяснили причину рассылки повесток умершим
22 апр
«Еще не опоздали»: Столтенберг заявил об актуальности предоставления военной помощи Украине
22 апр
Украина была готова на многое. Что стало известно из утекшего в СМИ черновика мирного соглашения
21 апр
Асад заявил о возможности СВО исправить ход истории
21 апр
Новая группировка «Север» и удар по пункту управления ВСУ. Главные события в зоне СВО за неделю
21 апр
США могут передать Украине ракеты ATACMS на следующей неделе
21 апр
Появились кадры транспортировки подбитого в зоне СВО танка Leopard
21 апр
В Китае заявили о возможности России нанести сокрушительный удар по Украине
21 апр
На Украине сообщили о точечном ударе по порту в Одесской области
+13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
93.44
-0.65 99.58
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:57
Массовый митинг против военных планов НАТО прошел в Афинах
3:38
«Но есть побочка»: Григорий Лепс заявил об интимной пластике
3:19
В Госдуме предложили уравнять права журналистов и военных
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака
2:41
Минус десять лет: как выглядеть младше с помощью макияжа
2:22
«Пробили огромную дыру»: что произошло в зоне СВО

Сейчас читают

Появились кадры транспортировки подбитого в зоне СВО танка Leopard
Кровавый долг: украинцев предупредили о расплате за каждый цент от Запада
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок