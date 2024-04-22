Зритель «Известий» посвятил стихотворение погибшему военкору Еремину

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 41

Журналисту было 42 года, у него совсем недавно родилась дочка.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО

Зритель «Известий» Александр Набатов посвятил погибшему в зоне СВО военкору Семену Еремину пронзительное стихотворение, которое назвал «Убитый рупор».

«Пишу о том, что мне дорого. Сражаются за Россию все, кто любит и ценит свою землю, а Семен — один из них. Буду признателен, если стихотворение услышит больше наших людей», — объяснил поэт свой творческий порыв.

В стихотворении Набатов отметил, что гибель Еремина — «вне сроков отведенных дней». Это всегда рано, не вовремя, от этого еще больнее становится самым близким. Хоть журналист и не держал в руках оружие, своей работой он нес правду, «заполнял чистый лист» знанием «о битве правды жуткой».

«Он ластик для безмозглой клеветы и рашпиль для соскреба лжи в пространстве, он для того, чтобы лжецам закляпать рты. И жил в российском православнейшем гражданстве», — написал он.

Несмотря на то, что поэт и журналист не были знакомы, Еремин «работал на таких как он, таких, как вся страна». Оттого скорбь и вера в вечную жизнь военкора — в сердцах и умах людей.

«Забудем? Нет! Он будет жить в умах, а ангелы — трубить в его трубу», — заключил Набатов.

Еремин погиб в Запорожской области 19 апреля, ему было 42 года. Во время съемки репортажа он получил смертельное ранение при атаке украинского FPV-дрона.

В СК России сообщили, что журналист погиб в результате прицельной атаки ВСУ. Ведомство установит всех причастных к гибели Еремина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США призвали судить президента Украины Владимира Зеленского как военного преступника после гибели Еремина.

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