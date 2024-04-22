В Госдуме предложили уравнять права журналистов и военных

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Работа военкоров, как отмечается, равноценна службе в зоне боевых действий.

В Госдуме предложили уравнять права журналистов и военных

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Военные корреспонденты должны иметь те же социальные льготы, что и солдаты, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских. С этой инициативой он выступил после гибели военкора Семена Еремина в зоне СВО.

«Выйду в рабочую группу с предложением на законодательном уровне приравнять журналистов, работающих в зоне СВО, к военным», — сказал он.

По его словам, подобная мера позволит военкорам и их детям больше чувствовать поддержку государства.

Еремин погиб в Запорожской области 19 апреля, ему было 42 года. Во время съемки репортажа он получил смертельное ранение при атаке украинского FPV-дрона.

В СК России сообщили, что журналист погиб в результате прицельной атаки ВСУ. Ведомство установит всех причастных к гибели Еремина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким коллеги запомнят погибшего в зоне СВО военкора Семена Еремина.

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