Свыше тысячи человек эвакуировали в Тюменской области на фоне паводков
Группировку спасателей увеличили до трех тысяч специалистов — они привозят помощь, а также расчищают заторы на реке.
Фото: AP/TASS / ТАСС; 5-tv.ru
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Больше тысячи человек эвакуировали из опасных районов Тюменской области, где уже в ближайшие дни может разлиться река Ишим. Накануне уровень воды там превысил десять метров, при этом опасная отметка осталась позади еще в минувшую субботу, 20 апреля.
Несколько деревень сейчас отрезаны от большой земли, туда организовали доставку продуктов, воды и гуманитарных грузов. Там, где вода может затопить жилые участки, в том числе в самом городе Ишим, продолжают укреплять насыпные дамбы.
С этим помогают курсанты местного военного училища. Так, во время обхода они нашли течь в насыпи и быстро ее устранили.
Всего в регионе половодье уже подтопило несколько сотен домов, местами они скрылись в воде по самую крышу. Группировку спасателей увеличили до трех тысяч человек: они помогают с оповещением жителей и их эвакуацией, привозят помощь, а также расчищают заторы на реке.
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