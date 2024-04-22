Свыше тысячи человек эвакуировали в Тюменской области на фоне паводков

Больше тысячи человек эвакуировали из опасных районов Тюменской области, где уже в ближайшие дни может разлиться река Ишим. Накануне уровень воды там превысил десять метров, при этом опасная отметка осталась позади еще в минувшую субботу, 20 апреля.

Несколько деревень сейчас отрезаны от большой земли, туда организовали доставку продуктов, воды и гуманитарных грузов. Там, где вода может затопить жилые участки, в том числе в самом городе Ишим, продолжают укреплять насыпные дамбы.

С этим помогают курсанты местного военного училища. Так, во время обхода они нашли течь в насыпи и быстро ее устранили.

Всего в регионе половодье уже подтопило несколько сотен домов, местами они скрылись в воде по самую крышу. Группировку спасателей увеличили до трех тысяч человек: они помогают с оповещением жителей и их эвакуацией, привозят помощь, а также расчищают заторы на реке.