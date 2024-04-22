Об этом рассказал его брат, который продолжает находиться в рядах ВСУ.

В Одесской области украинский пограничник во время патрулирования границы сбежал в Молдавию. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua» со ссылкой на брата беглеца.

Все случилось в селе Серпневое Тарутинского района. Пограничник дождался, когда его напарник уснет. Затем он переоделся, оставил форму и оружие около дерева, а потом просто перешел границу.

При этом отмечается, что брат сбежавшего украинца сейчас служит на фронте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский морпех получил пять лет тюрьмы за отказ форсировать Днепр. Боевик не признал свою вину и объяснил свое решение. Суд же, в свою очередь, проигнорировал доводы обвиняемого.

Тем временем Россия продолжает проводить спецоперацию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.