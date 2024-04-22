Украинский морпех получил пять лет тюрьмы за отказ форсировать Днепр
Боевик не признал свою вину и объяснил свое решение. Суд же, в свою очередь, проигнорировал доводы обвиняемого.
Фото: Reuters / RFE / RL / Serhii Nuzhnenko
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Суд на Украине приговорил боевика морской пехоты ВСУ к пяти годам заключения за отказ выполнять приказ о форсировании Днепра и закреплении в Крынках. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».
«Юрий М. публично заявил о несогласии с приказом командира роты и отказался его выполнять. Позже он стал фигурантом уголовного производства по ч. 4 ст. 402 (неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке) Уголовного кодекса», — говорится в публикации.
Вину боевик не признал. Обвиняемый рассказал, что получил на фронте контузию, о чем заранее предупредил командиров. Однако его признали годным для прохождения военной службы. Помимо того, морпех рассказал, что у него на иждивении есть ребенок с инвалидностью и бабушка преклонного возраста.
Невзирая на эти слова боевика, суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы на пять лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине объяснили причину рассылки повесток умершим. Власти Незалежной, похоже, готовы отправить в зону боевых действий не только инвалидов, но и уже ушедших на тот свет.
Тем временем Россия продолжает проводить спецоперацию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
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