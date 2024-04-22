Украинский морпех получил пять лет тюрьмы за отказ форсировать Днепр

Суд на Украине приговорил боевика морской пехоты ВСУ к пяти годам заключения за отказ выполнять приказ о форсировании Днепра и закреплении в Крынках. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

«Юрий М. публично заявил о несогласии с приказом командира роты и отказался его выполнять. Позже он стал фигурантом уголовного производства по ч. 4 ст. 402 (неповиновение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке) Уголовного кодекса», — говорится в публикации.

Вину боевик не признал. Обвиняемый рассказал, что получил на фронте контузию, о чем заранее предупредил командиров. Однако его признали годным для прохождения военной службы. Помимо того, морпех рассказал, что у него на иждивении есть ребенок с инвалидностью и бабушка преклонного возраста.

Невзирая на эти слова боевика, суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы на пять лет.

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