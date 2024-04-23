МВД предложило оборудовать детские лагеря в России укрытиями от беспилотников

Лагеря и места массового пребывания детей в России предлагается оборудовать укрытиями от беспилотников. Об этом сообщила замначальника управления ГУ МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Светлана Ушакова. Заявление сделано на заседании комитета Совета Федерации по соцполитике.

«С учетом возрастающих рисков травмирования детей беспилотными летательными аппаратами, конечно же, необходимо в местах их массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия и проработать как с организаторами, так и персоналом, маршруты безопасного передвижения детей», — сказала она.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что над Белгородской областью уничтожены четыре снаряда РСЗО «Ольха» Украины. Силы ПВО продолжают успешно отражать вражеские атаки на российские регионы.