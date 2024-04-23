Над Белгородской областью уничтожены четыре снаряда РСЗО «Ольха» Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

Силы ПВО продолжают успешно отражать вражеские атаки на российские регионы.

Над Белгородской областью уничтожены четыре снаряда РСЗО «Ольха» Украины

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 23 апреля пресекли попытку Украины атаковать региона РФ с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда над Белгородской областью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью.

Тема:
Спецоперация
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