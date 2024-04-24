Небо под контролем «Панцирей». Лучшее видео из зоны СВО за день

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 22 0

Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет.

Фото, видео: Гынгазов Николай / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Экипажи БМП-3 уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ на купянском направлении

Военнослужащие разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», действующего на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, с использованием беспилотных летательных аппаратов вскрыли в лесополосе скопление и движение живой силы ВСУ.

По средствам связи координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления. В течение нескольких минут экипажи боевых машин пехоты БМП-3 выехали на закрытые огневые позиции на максимально близкое расстояние к противнику и совершили несколько точных ударов по выявленным целям.

Контроль уничтожения обнаруженных целей проводился расчетами БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты поражения на командный пункт. После выполнения боевой задачи экипажи БМП-3 в кратчайшие сроки покинули огневые позиции и совершили марш в безопасный район.

«Панцирь-С1» поразил беспилотный летательный аппарат врага на донецком направлении

Во время несения боевого дежурства расчетом «Панцирь-С1» на донецком направлении уничтожен беспилотный летательный аппарат. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск.

Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1400 выстрелов.

Вооружение «Панциря» позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. Расчеты постоянно меняют позиции, а, прибыв на новое место, способны за десять секунд перейти из дежурного режима в боевой.

Тема:
Спецоперация
24 апр
После атаки беспилотников пожары начались на объектах ТЭК в Смоленской области
24 апр
Гаубицы «Мста-С» уничтожили укрепрайон ВСУ со множеством бронетехники
24 апр
Сенат США одобрил законопроекты о помощи Украине и Израилю
24 апр
«Подчинить себе Россию»: Вароли объяснил суть циничной политики США
23 апр
«Режим войны»: премьер Британии Сунак сделал заявление о поддержке Украины
23 апр
«Больше, чем друг»: Темиржан Байсиев подробно о качествах военкора Еремина
23 апр
Российские войска ударили по складам с беспилотниками ВСУ
23 апр
«Человек необычайной смелости»: глава Союза журналистов назвал Еремина достойным
23 апр
Российские «Гиацинты» плотным огнем накрывают ВСУ на Северском направлении
23 апр
«Это производило впечатление» — военкор ВГТРК о железном спокойствии Еремина
+6° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
93.29
0.04 99.56
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:22
После атаки беспилотников пожары начались на объектах ТЭК в Смоленской области
6:19
А где же гордость? Муцениеце писала стихи Прилучному после расставания
6:14
Начинаются бессимптомно: каких болезней нужно как огня опасаться пенсионерам
6:05
«Женихи одолевают»: Алсу гордится красотой повзрослевших дочерей
6:00
Небо под контролем «Панцирей». Лучшее видео из зоны СВО за день
5:45
Гаубицы «Мста-С» уничтожили укрепрайон ВСУ со множеством бронетехники

Сейчас читают

Мигрант жестоко избил Героя России в Подмосковье
Жена замминистра обороны Иванова вышла на связь после задержания супруга
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео