Небо под контролем «Панцирей». Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Экипажи БМП-3 уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ на купянском направлении

Военнослужащие разведывательного подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», действующего на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции, с использованием беспилотных летательных аппаратов вскрыли в лесополосе скопление и движение живой силы ВСУ.

По средствам связи координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления. В течение нескольких минут экипажи боевых машин пехоты БМП-3 выехали на закрытые огневые позиции на максимально близкое расстояние к противнику и совершили несколько точных ударов по выявленным целям.

Контроль уничтожения обнаруженных целей проводился расчетами БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты поражения на командный пункт. После выполнения боевой задачи экипажи БМП-3 в кратчайшие сроки покинули огневые позиции и совершили марш в безопасный район.

«Панцирь-С1» поразил беспилотный летательный аппарат врага на донецком направлении

Во время несения боевого дежурства расчетом «Панцирь-С1» на донецком направлении уничтожен беспилотный летательный аппарат. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск.

Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 миллиметров с боекомплектом в 1400 выстрелов.

Вооружение «Панциря» позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. Расчеты постоянно меняют позиции, а, прибыв на новое место, способны за десять секунд перейти из дежурного режима в боевой.