Без УДО? Ефремов и его адвокат не подали ходатайство о досрочном освобождении
Адвокат Ефремова Падалко: актер еще не отправил прошение об УДО в суд
Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Обратиться в суд актер мог еще в конце марта, однако пока все еще остается за решеткой.
Актер Михаил Ефремов еще не подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил его адвокат Юрий Падалко.
Сперва в Сети появилась информация о том, что якобы колония отказала артисту в удовлетворении запроса. Как отметил Падалко, подобное невозможно: ходатайство об УДО рассматривается в суде по месту пребывания заключенного.
Адвокат Михаила Ефремова в скором времени подаст прошение в интересах своего подзащитного. Также это сделать может и актер через колонию, но ходатайство будет отправляться именно в суд, подчеркнул адвокат. После создается специальная комиссия, которая рассматривает запрос.
«Ходатайство в любом случае отправляется в суд. Как мое, так и его (Михаила Ефремова — Прим. ред.). Только суд может принять решение», — рассказал наш собеседник.
Адвокат выделил, что ни он, ни Михаил Олегович никаких ходатайств еще не подавали. Сейчас сторона защиты собирает все необходимые документы — характеристики и заключения.
Михаил Ефремов попал в тюрьму после смертельного ДТП с его участием, произошедшего 8 июня 2020 года. По версии следствия, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, вернется ли Михаил Ефремов к запоям после освобождения из тюрьмы.
- 3 апр
- Никита Ефремов о заключенном отце: «Хочется, чтобы наши сердца обнялись»
- 27 мар
- Достаточно одной рюмки: вернется ли Михаил Ефремов к запоям после освобождения из тюрьмы
- 16 мар
- «Если не хочет вернуться»: какие ограничения наложат на Ефремова в случае УДО
- 4 мар
- Адвокат Ефремова опроверг информацию об обращении в суд для УДО
- 4 мар
- Во ФСИН опровергли сообщения об УДО для Ефремова
- 4 мар
- Ходатайство Ефремова об УДО одобрила администрация колонии
- 18 февр
- Актер Ефремов пишет покаянные письма в надежде выйти из тюрьмы по УДО
- 5 февр
- Желание свободы застилает глаза: что кроется за стремлением Ефремова выйти по УДО
- 4 февр
- «Бог ему судья»: будут ли близкие погибшего Захарова мешать Ефремову выйти по УДО
- 1 февр
- Это реально? Как Ефремову выйти из колонии по УДО в этом году
Читайте также
70%
0.04 99.56
0.20
Нашли ошибку?