Без УДО? Ефремов и его адвокат не подали ходатайство о досрочном освобождении

Обратиться в суд актер мог еще в конце марта, однако пока все еще остается за решеткой.

Актер Михаил Ефремов еще не подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил его адвокат Юрий Падалко.

Сперва в Сети появилась информация о том, что якобы колония отказала артисту в удовлетворении запроса. Как отметил Падалко, подобное невозможно: ходатайство об УДО рассматривается в суде по месту пребывания заключенного.

Адвокат Михаила Ефремова в скором времени подаст прошение в интересах своего подзащитного. Также это сделать может и актер через колонию, но ходатайство будет отправляться именно в суд, подчеркнул адвокат. После создается специальная комиссия, которая рассматривает запрос.

«Ходатайство в любом случае отправляется в суд. Как мое, так и его (Михаила Ефремова — Прим. ред.). Только суд может принять решение», — рассказал наш собеседник.

Адвокат выделил, что ни он, ни Михаил Олегович никаких ходатайств еще не подавали. Сейчас сторона защиты собирает все необходимые документы — характеристики и заключения.

Михаил Ефремов попал в тюрьму после смертельного ДТП с его участием, произошедшего 8 июня 2020 года. По версии следствия, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, вернется ли Михаил Ефремов к запоям после освобождения из тюрьмы.