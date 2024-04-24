Без УДО? Ефремов и его адвокат не подали ходатайство о досрочном освобождении

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 35 0

Адвокат Ефремова Падалко: актер еще не отправил прошение об УДО в суд

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Обратиться в суд актер мог еще в конце марта, однако пока все еще остается за решеткой.

Актер Михаил Ефремов еще не подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил его адвокат Юрий Падалко.

Сперва в Сети появилась информация о том, что якобы колония отказала артисту в удовлетворении запроса. Как отметил Падалко, подобное невозможно: ходатайство об УДО рассматривается в суде по месту пребывания заключенного.

Адвокат Михаила Ефремова в скором времени подаст прошение в интересах своего подзащитного. Также это сделать может и актер через колонию, но ходатайство будет отправляться именно в суд, подчеркнул адвокат. После создается специальная комиссия, которая рассматривает запрос.

«Ходатайство в любом случае отправляется в суд. Как мое, так и его (Михаила Ефремова — Прим. ред.). Только суд может принять решение», — рассказал наш собеседник.

Адвокат выделил, что ни он, ни Михаил Олегович никаких ходатайств еще не подавали. Сейчас сторона защиты собирает все необходимые документы — характеристики и заключения.

Михаил Ефремов попал в тюрьму после смертельного ДТП с его участием, произошедшего 8 июня 2020 года. По версии следствия, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, вернется ли Михаил Ефремов к запоям после освобождения из тюрьмы.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
3 апр
Никита Ефремов о заключенном отце: «Хочется, чтобы наши сердца обнялись»
27 мар
Достаточно одной рюмки: вернется ли Михаил Ефремов к запоям после освобождения из тюрьмы
16 мар
«Если не хочет вернуться»: какие ограничения наложат на Ефремова в случае УДО
4 мар
Адвокат Ефремова опроверг информацию об обращении в суд для УДО
4 мар
Во ФСИН опровергли сообщения об УДО для Ефремова
4 мар
Ходатайство Ефремова об УДО одобрила администрация колонии
18 февр
Актер Ефремов пишет покаянные письма в надежде выйти из тюрьмы по УДО
5 февр
Желание свободы застилает глаза: что кроется за стремлением Ефремова выйти по УДО
4 февр
«Бог ему судья»: будут ли близкие погибшего Захарова мешать Ефремову выйти по УДО
1 февр
Это реально? Как Ефремову выйти из колонии по УДО в этом году
+6° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
93.29
0.04 99.56
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:55
На протяжении десяти лет: жертвами киевского режима стали 17 тысяч мирных жителей
10:44
Они перешли черту: в суде наступил новый этап противостояния между Adidas и Nike
10:29
«Никто не должен уйти»: Путин о наказании для устроивших теракт в «Крокусе»
10:28
Без УДО? Ефремов и его адвокат не подали ходатайство о досрочном освобождении
10:26
«Время придет»: Матвиенко о планах по укрупнению регионов России
10:12
Наследница или мошенница: что требует от «семьи» внебрачная дочь Бориса Тенина

Сейчас читают

После атаки беспилотников пожары начались на объектах ТЭК в Смоленской области
Чекалиных заподозрили в попытке попиариться на разводе
«Внешность — это инвестиция»: Цигаль высказалась о важности ухода за собой
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео