«Идет охота»: боец «Братуха» рассказал об уничтожении украинской РЛС

На купянском направлении по позициям националистов работает ствольная артиллерия. Гаубицы Д-30 громят противника, не оставляя шансов на сопротивление — за работой расчетов наблюдает корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Эти позиции всего в паре километров от линии боевого соприкосновения. Ближе только пехота и минометные расчеты. У бойцов всегда наготове противодронная пушка.

«Прилетает камикадзе. По ночам летают (дроны) „Бабы-Яга“. Идет охота», — говорит командир орудия с позывным «Братуха».

Поэтому отрабатывать нужно максимально быстро — корректировка занимает чуть больше минуты. Вот такая отдача после стрельбы пушек Д-30.

Некоторые бойцы на позициях называют их еще «плетками». Потому что после выстрела она издает громкий звук такого звонкого шлепка.

У расчета этого орудия работы сейчас хватает и днем, и ночью. Пресекают ротацию, оставляют противника без боеприпасов — перекрывают даже связь.

«Из последнего — мы два дня назад поразили вражескую РЛС. Со второго выстрела», — добавил «Братуха».

В подразделении пополнение — Андрей всего пару месяцев как на фронте, но уже успел несколько дронов посадить, которые висели над позициями. Добровольцем, говорит, долго не брали, но он настаивал.

«У меня все друзья ушли. Я тоже решил пойти», — поделился он.

А сейчас уже с новыми друзьями громит противника на купянском направлении.