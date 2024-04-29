Пасхальные выходные: к какой погоде стоит подготовиться москвичам

Дачникам рекомендуют не торопиться с высадкой теплолюбивых растений.

В пасхальные выходные 4 и 5 мая в Москве ожидается похолодание. Температура воздуха может опуститься ниже ноля градусов. Об этом рассказала специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По словам метеоролога, в Москве и в Московской области в последних числах апреля погода будет сухой и теплой. Днем температура поднимется до +20 градусов.

«А волна холодной погоды придется на следующие, пасхальные выходные. <…> В ночные часы температура воздуха может понижаться до ноля градусов. В пониженных местах рельефа возможны слабые заморозки», — написала она.

Такие изменения метеоролог порекомендовала учитывать дачникам, которые спешат высадить теплолюбивые растения.

Позднякова также отметила, что прошедшие в столице дожди 27 апреля были самыми сильными в XX и XXI веке. Аналогичную ситуацию по количеству выпавших осадков фиксировали только в 1880 году. А похожие дожди по своей интенсивности в последний раз были в 2013 году.

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