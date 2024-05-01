Силы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских дронов над регионами России

Боевики киевского режима пытались атаковать четыре субъекта РФ.
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Средства противовоздушной обороны в ночь на 1 мая пресекли попытки армии Украины атаковать четыре российских региона с применением беспилотников самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, было уничтожено шесть дронов ВСУ, а именно: три над Воронежской областью и по одному над Рязанской, Белгородской и Курской.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал, что над Воронежской областью уничтожены дроны. Как сообщал губернатор Александр Гусев, в регионе была объявлена опасность атаки беспилотника.
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