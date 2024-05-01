На Украине сообщили о взрыве в Харькове

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Евгения Романова
Евгения Романова 171 0

Воздушная тревога объявлена в некоторых областях Незалежной.

На Украине сообщили о взрыве в Харькове

Фото: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba

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Тема:
Спецоперация

В Харькове на востоке Украины прогремел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Подробности инцидента не уточняются. В то же время известно, что воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в небе над Украиной заметили вспышку неизвестного происхождения. Местные жители утверждают, что явление не сопровождалось какими-либо взрывами.

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