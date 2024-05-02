Российские снайперы уничтожили группу пехоты ВСУ на авдеевском направлении
Противника удалось вычислить во время ротации и ликвидировать на расстоянии больше километра.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
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Последние данные из зоны спецоперации. На авдеевском направлении наши снайперы уничтожили украинскую группу пехоты во время ротации. Бойцы заблаговременно нашли выгодные позиции в развалинах, и как только враг попал в поле зрения тепловизора, его ликвидировали несколькими точными выстрелами с дистанции больше одного километра.
На купянском направлении наши артиллеристы уничтожили американскую установку HIMARS. Ее перебрасывали под Харьков, и этот маневр заметили наши разведчики. За машиной проследили вплоть до огневой позиции и нанесли опережающий удар из реактивных систем Торнадо и Искандер.
А вот еще результат работы наших военных. На видео — подбитый американский Abrams. Он уничтожен недалеко от села Бердычи. Машина, судя по разрушенной ходовой, подорвалась на мине. С такими повреждениями танк уже не мог уйти от прицельного огня наших военных.
Ранее 5-tv.ru писал, выставка трофейной техники НАТО вызвала ажиотаж в Москве.
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