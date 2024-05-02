«Оскал террористов»: что стоит за намеками Киева ударить по Крымскому мосту

Гемпель назвал намек Кислицы об ударе по Крымскому мосту оскалом террористов
Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС
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Такие недвусмысленные высказывания допускает украинский постпред при ООН.
Намек постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы на готовящийся удар по Крымскому мосту является «оскалом террористов» и очередной демонстрацией чудовищной сути киевского режима. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Киевский режим продолжает демонстрировать оскал террористов, обнажая свою разрушительную и чудовищную суть. Мы допускаем провокации со стороны нацистского режима Зеленского в отношении Крымского моста, но пусть в Киеве заучат или запишут, что за каждую попытку агрессии им воздастся сторицей», — приводит слова политика РИА Новости.
Таким образом Гемпель прокомментировал публикацию Кислицы на странице в социальной сети Х: он выложил картинку с шестью типами мостов, среди которых была пустая иллюстрация с надписью «Керченские мосты».
Киевский режим уже совершал террористические атаки на Крымский мост, по которому передвигается мирное население. Первый теракт был совершен 8 октября 2022 года. Тогда произошел подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета.
Второй теракт произошел в ночь на 17 июля 2023 года. Тогда два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате удара погибла супружеская пара из Белгородской области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что киевский режим попытался атаковать Крым ракетами ATACMS.
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