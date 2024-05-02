Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Крымом
Об успешном пресечении попытки атаки ВСУ сообщили в Минобороны РФ.
Фото: www.globallookpress.com / Majdi Fathi
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, попытка атаки ВСУ была успешно пресечена около 18:30 по московскому времени.
Минувшей ночью средства ПВО также уничтожили 12 вражеских беспилотников в разных регионах РФ — над Краснодарским краем, а также над Брянской, Ростовской, Курской и Белгородской областями.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее, писал 5-tv.ru, военный аналитик оценил угрозу поставки немецких дронов ВСУ.
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