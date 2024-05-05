Цели не были реализованы: почему на Украину резко ополчились кредиторы

Могут ли киевский режим таким образом наказывать за провалы на фронте?

Кредиторы впервые с 2022 года потребовали от Украины закрытие госдолга. Это связано с тем, что киевский режим оказался неспособным выполнить обещанное Западу– захватить ДНР и ЛНР. Такую точку зрения высказала в беседе с 5-tv.ru политолог Инна Литвиненко.

Прежде газета The Wall Street Journal писала, что иностранные держатели украинских облигаций намерены добиваться от Украины возобновления выплат процентов по госдолгу уже в 2025 году. Если Киев не заключит с ними сделку, то в августе 2024-го может объявить дефолт.

«Украина ведь заявляла достижение совершенно других целей под те деньги, которые ей выдавались. А именно — возвращение территорий и отдачу их во владение Запада», — заявила эксперт.

По ее словам, этого ждали в Белом доме. Однако цели не были реализованы, кредиторы начинают волноваться. Инна Литвиненко объяснила, что возвращение денег с процентами Запад не очень интересует — он намеревался использовать людей в ДНР и ЛНР против Кремля.

«Украина не выполняет эти заявленные цели, и кредиторы начинают давить», — резюмировала политолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил истинную причину «американского альтруизма». По его словам, США выгодно провоцировать Украину своей помощью на дальнейшие военные действия.