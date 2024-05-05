В НАТО установили «красные линии» для вмешательства в конфликт на Украине

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Евгения Романова
Евгения Романова 65 0

Repubblica: НАТО установила «красные линии» для вмешательства на Украине

В НАТО установили «красные линии» для вмешательства в конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Тема:
Спецоперация

Пока альянс изучает возможные планы действий.

Североатлантический альянс установил «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство блока в конфликт на Украине, включая дальнейшие успехи армии России и якобы возможную провокацию Москвы. Об этом сообщает итальянская газета La Repubblica.

«НАТО в очень конфиденциальной форме и без официальных сообщений установила как минимум две красные линии, за которыми может быть прямое вмешательство в конфликт на Украине», — говорится в материале.

Уточняется, что речь пока не идет об отправке войск на Украину, сейчас страны НАТО изучают возможные планы действий.

Первая «красная линия» для НАТО будет «прямое или косвенное вмешательство третьей страны» в конфликт. Журналисты допускают возможность прямого вовлечения Белоруссии. В этом случае войска и арсенал республики будут иметь «решающее значение для Москвы».

Второй «красной линией» называется военная провокация в адрес стран Прибалтики или Польши, а также целенаправленные военные действия, направленные против Молдавии.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Верховной раде заявили о готовности обратиться к Западу с просьбой об отправке войск.

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