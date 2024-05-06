Боррель указал на необходимость наладить военное производство на Украине

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Такие проекты получат от Евросоюза финансирование, указал он.

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на форуме оборонной промышленности призвал европейские компании сотрудничать с Киевом и переносить производства на украинскую территорию, чтобы сэкономить деньги на логистике.

Такие проекты, по заявлениям Борреля, получат от Евросоюза финансирование. Причем для этих целей чиновник предложил использовать и конфискованные доходы от замороженных активов России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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