Боррель указал на необходимость наладить военное производство на Украине
Такие проекты получат от Евросоюза финансирование, указал он.
Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на форуме оборонной промышленности призвал европейские компании сотрудничать с Киевом и переносить производства на украинскую территорию, чтобы сэкономить деньги на логистике.
Такие проекты, по заявлениям Борреля, получат от Евросоюза финансирование. Причем для этих целей чиновник предложил использовать и конфискованные доходы от замороженных активов России.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
- 6 мая
- Си Цзиньпин заявил, что Китай не является стороной украинского конфликта
- 6 мая
- «Они этого не скрывают»: стала известна реальная цель отправки Иностранного легиона на Украину
- 6 мая
- «Принципиальные оценки»: МИД РФ назвал причину вызова посла Франции
- 6 мая
- «Войско Польское»: в Варшаве высказались об отправке своих солдат на Украину
- 6 мая
- Упорный бой: российские военные взяли Очеретино под постоянным обстрелом ВСУ
- 6 мая
- Черноморский флот в районе Крыма уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ
- 6 мая
- «Политический провал»: эксперт о первых потерях Иностранного легиона на Украине
- 6 мая
- Зеленский опять выступил за продление всеобщей мобилизации на Украине
- 6 мая
- Залп за залпом: артиллеристы накрывают мощным огнем ВСУ под Запорожьем
- 6 мая
- Российские войска освободили населенные пункты Котляровка и Соловьево
Читайте также
66%
-0.38 98.47
-0.09
Нашли ошибку?