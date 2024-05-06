«Они этого не скрывают»: стала известна реальная цель отправки Иностранного легиона на Украину

Если с Китаем Запад пробует договориться, то в отношении России в европейских столицах, да и в Вашингтоне, похоже, решили идти ва-банк. Французы готовят к отправке военных в поддержку режима Владимира Зеленского, британцы — крупную партию оружия для ударов по нашим городам.

В Конгрессе США тоже звучат предложения отправить в помощь ВСУ американскую армию. Но что на самом деле стоит за такими громкими заявлениями, изучил корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Французского Иностранного легиона, бойцы которого, по некоторым данным, воюют в Донбассе на стороне Киева, президенту Эммануэлю Макрону, видимо, мало. На прямой вопрос журналиста Economist, собирается ли он послать туда регулярные войска, он ответил пылко, но осторожно.

«Как я уже говорил, я ничего не исключаю. Потому что мы имеем дело с теми, кто тоже ничего не исключает. Мы были слишком нерешительны, устанавливая рамки при ответе на действия тех, у кого таких рамок нет», — отметил он.

Иностранный легион входит в состав французских сухопутных сил, но на особом положении. Легионеры не могут воевать на территории Франции и в основном являются иностранцами.

Недостатка в кадрах легион не испытывает: служба хорошо оплачивается. А к тому же, это хороший социальный лифт: после контракта дают французское гражданство.

Так что эти поедут воевать куда угодно. Политологи считают, что действия Парижа — разведка боем перед тем, как отправить других.

«Они этого не скрывают. Макрон открыто говорит о том, что посылал французские войска. Это стратегия. Это их тактика. Макрон начинает говорить об этом и смотрит на реакцию. Он хочет увидеть, как отреагирует французский народ, как отреагируют русские, как отреагируют другие союзники по НАТО. Они, так скажем, прощупывают почву. Медленно они приучают людей к мысли, что мы собираемся послать войска на Украину. Может быть, мы это сделаем, а может, и нет. Но они пытаются прожужжать этой идеей людям уши. Так что, когда это произойдет, они не будут шокированы. Это очень тонкая психологическая тактика, чтобы заставить людей привыкнуть к тому, чего они, возможно, не хотят», — отметил политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли.

И ведь как меняется риторика Запада. На заре конфликта говорили — подарим Украине каски и бронежилеты, оружие не будем.

Потом стали поставлять танки, потом до ракет дошло, Киев клянчит самолеты — и вот теперь Запад вообще не исключает ничего. Хотя согласны далеко не все.

«Война — это худшее, что может случиться с народом и страной, и я поражена легкостью, с которой Эммануэль Макрон говорит об этом… Когда с бокалом виски в руках говорят: „Мне придется направить ребят в Одессу“, да, я говорю именно о легкости, поскольку речь идет о жизни наших солдат… Он хочет направить войска ради собственного эго, личного имиджа», — подчеркнула французский политик Марин Ле Пен.

Если все дело в Макроне, то как тогда расценивать вот это заявление американского конгрессмена?

«Мы не можем позволить Украине пасть, потому что, если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт не просто деньгами, но и военными», — сказал лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса Хаким Джеффрис.

То есть и эти ничего не исключают — конечно, это все пока разговоры, но что-то их стало много. То Дэвид Кэмерон разрешает Киеву обстреливать Россию британскими ракетами, то Жозеп Боррель сообщает, что ЕС даст денег на производство украинцами оружия. Старые методы борьбы с Россией не оправдали себя — и Запад ищет новые.