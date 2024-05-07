Предвестник «Гуллы»: снег пошел в Москве ночью 7 мая

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Эксклюзив 51 0

Снег пошел в Москве ночью 7 мая

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Погода

Днем столбики термометров не поднимутся выше шести градусов.

Снег пошел в Москве в ночь с 6 на 7 мая. Во вторник, 8 мая, рядом с Москвой должен пройти мощный вихрь «Гулла», который обрушит на город почти одну треть месячной нормы осадков.

В ночь на 7 мая в Москве температура опустится до двух-четырех градусов, а на севере Подмосковья — до минус двух, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Днем столбики термометров не поднимутся выше шести градусов, пишет РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru писал, что совсем не весенняя погода ждет жителей столичного региона на грядущих выходных. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил об «ультраполярном вторжении», Москва рискует оказаться в центре заморозков.

О том, что температурные значения будут скорее апрельскими, а не майскими, сообщил и начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его прогнозу, столбики термометров опустятся на четыре-шесть градусов ниже нормы.

Тема:
Погода
7 мая
Майский снегопад: москвичей призвали одеваться потеплее на 9 Мая
6 мая
Сергей Собянин принял решение возобновить подачу тепла в московские дома
6 мая
Валит деревья и светофоры: мощнейший ураган обрушился на Уфу
6 мая
Рано убирать куртки? Безрадостный прогноз погоды на ближайшую неделю в Москве
4 мая
Неожиданно для мая: в России зафиксировали аномальный холод
3 мая
Небесные сюрпризы: жители Москвы и Петербурга смогли увидеть северное сияние
2 мая
Зима возвращается: холод, ветер и дожди накроют Москву на Пасху
2 мая
Белые «мухи» и гололедица: какая погода ждет москвичей на следующей неделе
30 апр
Азы садовода: какие деревья и кустарники нельзя обрезать весной
29 апр
Пасхальные выходные: к какой погоде стоит подготовиться москвичам
+5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.31
-0.38 98.47
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:18
Ряд улиц перекроют в центре Москвы из-за инаугурации президента
6:14
Киркоров перешел на ЗОЖ и снялся в кино: «В хороших традициях Майкла Джексона»
6:05
«Дух у них упал»: оборона ВСУ под Старомайорским начала рассыпаться
6:00
Российская авиация громит позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
5:58
Военнослужащие Ракетных войск поздравили ветерана ВОВ персональным концертом
5:51
Рафах стал огромной ловушкой для миллиона беженцев из-за действий ЦАХАЛ

Сейчас читают

Китай намерен завоевать Европу без боя: к визиту Си Цзиньпина
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака
Светлая седмица: как правильно провести первую пасхальную неделю
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео