Предвестник «Гуллы»: снег пошел в Москве ночью 7 мая

Снег пошел в Москве ночью 7 мая
Фото, видео: 5-tv.ru
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Днем столбики термометров не поднимутся выше шести градусов.
Снег пошел в Москве в ночь с 6 на 7 мая. Во вторник, 8 мая, рядом с Москвой должен пройти мощный вихрь «Гулла», который обрушит на город почти одну треть месячной нормы осадков.
В ночь на 7 мая в Москве температура опустится до двух-четырех градусов, а на севере Подмосковья — до минус двух, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Днем столбики термометров не поднимутся выше шести градусов, пишет РИА Новости.
Ранее 5-tv.ru писал, что совсем не весенняя погода ждет жителей столичного региона на грядущих выходных. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил об «ультраполярном вторжении», Москва рискует оказаться в центре заморозков.
О том, что температурные значения будут скорее апрельскими, а не майскими, сообщил и начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его прогнозу, столбики термометров опустятся на четыре-шесть градусов ниже нормы.
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