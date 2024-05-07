В Киргизии участники «Бессмертного полка» покорили пик, названный в честь Путина
В руках у людей по традиции были портреты их родственников-фронтовиков.
Фото, видео: Виктор Tankizt Сухоруков; 5-tv.ru
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«Бессмертный полк» поднялся на небывалую высоту. В Киргизии участники акции покорили пик, названный в честь Владимира Путина. Это почти 4,5 тысячи метров над уровнем моря.
В руках у людей по традиции были портреты их родственников-фронтовиков. На вершине они заложили капсулу с посланием потомкам, установили знамя победы, а также государственные флаги России и Киргизии.
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