Путин: Россия не отказывается от диалога со странами Запада, выбор за ними

Президент России Владимир Путин в ходе своей первой речи после вступления в должность призвал страны Запада сделать выбор: продолжать политику агрессии против РФ или же сотрудничать с нашей страной.

«Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну, или же искать путь к сотрудничеству и миру», — сказал Путин.

Он добавил, что разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегическое стабильности, возможен со западными странами, но не с позиции силы, без высокомерия и собственной степени исключительности. Диалог должен проводиться только на равных, уважая интересы друг друга. При этом Россия вместе с партнерами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития продолжит работу по формированию многополярного миропорядка.

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Церемония инаугурации состоялась в Большом Кремлевском дворце, где лидер страны в торжественной обстановке произнес текст присяги.

Следует отметить, что Центризбирком огласила результаты восьмых президентских выборов 21 марта 2024 года. Согласно отчету победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. Он получил 87,28% голосов избирателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в начале своей речи на церемонии инаугурации поблагодарил россиян. Путин обратил внимание, что только что произнес слова президентской присяги. В ее тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства, а именно: беречь Россию и служить народу.