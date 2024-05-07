«Понимает, куда ведет страну»: Матвиенко назвала уверенным выступление Путина

Сегодня, 7 мая, он официально вступил в должность главы государства.

Президент России Владимир Путин выступил уверенно и миролюбиво во время своей инаугурации в Андреевском зале Кремлевского дворца. Этот человек знает, куда ведет страну и что нужно делать. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире федерального телеканала.

«Церемония очень торжественная в стенах нашего Кремля, вызывает такие особые чувства. Что касается выступления Владимира Владимировича. Это было выступление уверенного в себе лидера, понимающего, куда он ведет страну, что нужно делать. Спокойное, уверенное и последовательное, очень миролюбивое выступление», — сказала она.

Сегодня, 7 мая, прошла церемония вступления в должность президента России Владимира Путина. Он традиционно проследовал через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский Большого Кремлевского дворца.

В присутствии глав обеих палат парламента и Конституционного суда Владимир Путин принес присягу — текст из 33 слов, которые закреплены в Конституции. С этого момента Путин официально вступил в должность главы государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин завершил торжественную речь вдохновляющим напутствием. По словам главы государства, предыдущие поколения россиян всегда ставили Родину на первое место и сумели добиться больших побед, ставших залогом успешного будущего. Теперь главной обязанностью современников, должно стать сохранение и преумножение достояния.