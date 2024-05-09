Россия преклоняется перед стойкостью и самоотверженностью российских военных.

Президент России Владимир Путин назвал участников специальной военной операции героями России. Лидер выступил на Параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Все ее участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения, это наши герои. Мы преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами вся Россия, в вас верят, переживают за вас и наши ветераны», — произнес Путин.

На Параде Победы в Москве в 2024 году принимают участие более девяти тысяч человек и свыше 70 единиц военной техники и вооружения, а также авиация Воздушно-Космических сил. При этом попасть на парад смогли те, кто имеет специальный пригласительный билет. Такие получили ветераны, их родные и высокопоставленные лица. Всего на трибунах до двух тысяч мест.

В том числе на торжественное мероприятие прибыли иностранные политики и главы государств. Так, гостями парада стали лидеры восьми стран: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, а также Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

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