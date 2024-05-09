В Иерусалиме возложили цветы к мемориалу в День Победы

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 39 0

Жители Иерусалима почтили память погибших во время ВОВ в День Победы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

На мероприятии присутствовали послы РФ, Белоруссии и Казахстана.

В Иерусалиме состоялось возложение венков и цветов к памятнику «Свеча памяти» в День Победы. На мероприятии присутствовали послы России, Белоруссии и Казахстана. 5-tv.ru делится эксклюзивными кадрами с места.

Венки к мемориалу возложили блокадники Иерусалима. В антигитлеровской коалиции воевали около полутора миллиона евреев по всей Европе. Из них погибли шесть миллионов.

Великая Отечественная война закончилась ровно 79 лет назад, 9 мая 1945 года, победой армии СССР. В РФ и других странах мира пройдут памятные мероприятия, посвященные этому знаменательному событию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Запорожской области провели акцию «Синий платочек Победы». Флешмоб посвящен женской верности и подвигу всего советского народа. В Мелитополе участие приняли активисты молодежного движения «Юг молодой», а также члены региональной общественной палаты.

Тема:
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