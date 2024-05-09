Красная площадь в День Победы собрала множество людей с разными взглядами на мир.

В Москве и в других городах России прошли парады в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). 5-tv.ru взял комментарии у известных деятелей на Красной площади в столице, которые рассказали, что для них значит этот памятный день.

Булкин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин называет День Победы главным праздником государства и народа — это дань уважения и памяти павшим героям. Он подчеркнул, что его дед погиб, защищая Сталинград в 1942 году. Муфтий уверен, что бывшие союзники СССР во время ВОВ теперь перешли на сторону нацистов, Россия же строит новую коалицию, построенную на уважении друг к другу.

«А мы видим, мир сегодня хочет строительства нового миропорядка, где будет уважаться суверенитет и независимость», — подчеркивает муфтий.

www.globallookpress.com;Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Российский рэп-исполнитель ST говорит, что День Победы важен тем, что позволяет передавать память о тех временах и подвигах между поколениями. Певец рассказал, что его оба деда воевали в ВОВ, а ценить их рассказы начинаешь гораздо позже — когда их уже нет на свете.

«Ребят, если есть какая-то возможность, обязательно расспрашивайте про своих бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, чтобы эта память передавалась», — призывает певец.

Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru

Гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что его дед воевал во время ВОВ — участвовал в обороне Сталинграда, в боях за Киев и других сражениях. Был ни раз ранен, но всякий раз поднимался на защиту Родины. Для шахматиста он настоящий символ мужества и отваги. Корякин рад, что ветераны продолжают радовать людей своими историями и делиться памятью о тех событиях.

«Слава богу, что есть еще люди, которых мы видим, наши дорогие ветераны, которые для нас настоящий пример подражания и мужества», — подчеркивает важность памяти гроссмейстер.

Река Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Командир добровольческого батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба считает, что День Победы это праздник для всех, кто боролся против фашизма. Для героя Донецкой Народной Республики (ДНР) раньше этот день был «просто праздником», но все изменилось, кто он вырос. Теперь же он видит, как многие его товарищи погибают, что они не дожили. Авидба говорит, что нет ничего почетнее, чем защищать свое Отечество.

«Для нас тяжело сидеть просто на трибуне и радоваться, мы раде победе», — рассказывает герой ДНР.

www.globallookpress.com / АГН Москва; 5-tv.ru

Лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов («Хирург») считает, что День Победы сам по себе объяснение смысла праздника. Он указывает, что это особое чувство гордости, когда находишься рядом с людьми, которые совершили многое во имя этой Победы. Лидер старейшего байкерского клуба «Ночные волки» уверен, что Россия, Белоруссия, Малороссия обязательно будут на этом параде, как победители над нацизмом.

«Я думаю об окраинах, которые кровоточат до сих пор, потому что их, я как доктор говорю, они не картезируются без тела России», — настаивает Залдостанов.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные достойно сражаются на СВО с последователями нацизма, о чем заявил исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу.