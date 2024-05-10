Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в городском округе Подольск

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 52 0

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в городском округе Подольск

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силами ПВО в подмосковном Подольске отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал глава города в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
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