ВС РФ уничтожили дивизион зенитного ракетного комплекса Patriot

ВС РФ уничтожили дивизион зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot американского производства, находящийся на боевой позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также уничтожен склад авиационных средств поражения воздушных сил Украины и цех производства беспилотников.

В Минобороны отметили, что противник потерял живую силу и военную технику в 133 районах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ освободили сразу пять населенных пунктов в Харьковской области.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России санкционную войну.