Белгород снова под обстрелом: жители прячутся в убежища, есть погибшие
Гладков: три человека погибли при новом обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru
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Известно о прилетах в районе Харьковской горы.
Белгород вновь подвергся обстрелу со стороны украинских нацистов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что скончалась несовершеннолетняя девочка, а также женщина и мужчина. Еще пять мирных граждан пострадали.
Жителям города снова пришлось эвакуироваться в убежища, среди них оказался и корреспондент 5-tv.ru Владислав Харченко.
«ПВО, наверное, выпустило уже больше десяти ракет, звуки глухие. Хорошо, вокруг людей не было. И снова что-то очень серьезное, первый раз такие звуки в Белгороде слышу», — рассказал он.
На фоне снятого видео слышны сирена и громкие хлопки, а также сигнализация машин.
Также известно, что массированному обстрелу подвергся район Харьковская гора. Торговые павильоны, в которых продавались продукты, превратились в руины. Повсюду разбросаны перекрытия и деревянные балки.
«Павильон, где продавался хлеб или продукты, серьезно разбит — живого места на нем не осталось», — отмечает Владислав.
Ранее в этот день Белгород подвергся массированной атаке украинских вооруженных формирований. Подъезд одного из жилых многоквартирных домов в городе обрушился после удара из комплекса «Точка-У».
На данный момент спасатели продолжают работу на месте происшествия. Из-под завалов уже извлечены тела 12 погибших. Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названо возможное место запуска ракеты ВСУ, ударившей по Белгороду.
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