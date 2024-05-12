Число погибших в результате теракта в Белгороде увеличилось до 13

Работу спасателей на месте обрушения подъезда прерывали сигналы ракетной опасности.

Число погибших в результате обвала многоэтажного дома в Белгороде выросло до 13. Об этом сообщает МЧС.

Белгород сегодня подвергся массированному обстрелу со стороны украинских нацистов. Подъезд одного из жилых многоквартирных домов в городе обрушился после удара из «Точки-У». Под завалами оказались люди. Известно также о 20 пострадавших. Среди них есть два ребенка.

На месте обрушения продолжают работать спасатели. Им приходилось прерывать работы из-за сигналов ракетной опасности.

Регион вечером вновь подвергся обстрелу, в результате которого скончались три человека, в том числе 17-летяя девочка. Еще пять местных жителей пострадали. Об этом сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее 5-tv.ru писал, что названо возможное место запуска ракеты ВСУ, ударившей по Белгороду.