Число погибших в результате теракта в Белгороде увеличилось до 13

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 16 0

МЧС: тело 13 погибшего извлечено из-под завалов дома в Белгороде

Число погибших в результате теракта в Белгороде увеличилось до 13

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

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Тема:
Обрушение дома в Белгороде

Работу спасателей на месте обрушения подъезда прерывали сигналы ракетной опасности.

Число погибших в результате обвала многоэтажного дома в Белгороде выросло до 13. Об этом сообщает МЧС.

Белгород сегодня подвергся массированному обстрелу со стороны украинских нацистов. Подъезд одного из жилых многоквартирных домов в городе обрушился после удара из «Точки-У». Под завалами оказались люди. Известно также о 20 пострадавших. Среди них есть два ребенка.

На месте обрушения продолжают работать спасатели. Им приходилось прерывать работы из-за сигналов ракетной опасности.

Регион вечером вновь подвергся обстрелу, в результате которого скончались три человека, в том числе 17-летяя девочка. Еще пять местных жителей пострадали. Об этом сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее 5-tv.ru писал, что названо возможное место запуска ракеты ВСУ, ударившей по Белгороду.

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