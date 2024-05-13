На Украине сменили командира группировки ВСУ «Харьков» на фоне наступления ВС РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 27 0

Киевский режим прежде признал успехи армии России на харьковском направлении.

На Украине сменили командира группировки ВСУ «Харьков» на фоне наступления ВС РФ

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Тема:
Спецоперация

В Незалежной сменили командующего группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Харьков» на фоне наступления армии России в Харьковской области. Так, теперь на этот пост назначен Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск «Хортица».

«Согласно решению военного руководства, с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков», — говорится в публикации.

Отмечается, что Галушкин был командующим группировки «Харьков» с апреля 2024 года.

Накануне ВС РФ освободили населенные пункты Красное, Олейниково, Гатище и Мороховец на харьковском направлении. Подразделения группировки «Север» продолжают теснить противника вглубь области, сообщили в Минобороны России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генштаб ВСУ признал успехи ВС РФ на харьковском направлении. Для украинской стороны сложилась сложная ситуация.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Тема:
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