На Украине сменили командира группировки ВСУ «Харьков» на фоне наступления ВС РФ
Киевский режим прежде признал успехи армии России на харьковском направлении.
Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert
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В Незалежной сменили командующего группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Харьков» на фоне наступления армии России в Харьковской области. Так, теперь на этот пост назначен Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск «Хортица».
«Согласно решению военного руководства, с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков», — говорится в публикации.
Отмечается, что Галушкин был командующим группировки «Харьков» с апреля 2024 года.
Накануне ВС РФ освободили населенные пункты Красное, Олейниково, Гатище и Мороховец на харьковском направлении. Подразделения группировки «Север» продолжают теснить противника вглубь области, сообщили в Минобороны России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генштаб ВСУ признал успехи ВС РФ на харьковском направлении. Для украинской стороны сложилась сложная ситуация.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
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