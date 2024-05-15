«Укрэнерго» сообщила об аварийном отключении света во всех регионах Украины

Аварийное отключение света произошло во всех регионах Украины. Это случилось из-за значительного дефицита электроэнергии. Об этом сообщили в Telegram-канале национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«С 21:00 до 24:00 „Укрэнерго“ вынуждено ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины. Причина — значительный дефицит электроэнергии в системе», — написали в сообщении.

Для промышленных потребителей графики ограничения будут действовать на протяжении суток.

Российские войска после начала специальной военной операции начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические атаки киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине раскрыли масштаб разрушений на энергообъектах.