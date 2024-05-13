«Ущерб колоссальный»: на Украине раскрыли масштаб разрушений на энергообъектах

|
Евгения Романова
Евгения Романова 68 0

Минэнерго Украины: колоссальный ущерб нанесен энергосистеме страны в 2024 году

«Ущерб колоссальный»: на Украине раскрыли масштаб разрушений на энергообъектах

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Как заявлял президент России Владимир Путин, удары по этим целям являются ответом на террористические действия Киева.

Украинской энергосистеме в текущем году нанесен самый мощный ущерб с начала российской спецоперации. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко в беседе с министром развития Германии Свеньей Шульце, сообщает телеканал ARD на странице в соцсети X.

«Я могу сказать вам, что ущерб колоссальный. Даже по сравнению с 2022 и 2023 годами, он намного больше», — сказал он.

Украинский министр добавил, что в результате последних ударов Незалежная лишилась электростанций, генерирующих до восьми гигаватт энергии. Это является огромным показателем, ведь зимой в среднем вырабатывается до 18 гигаватт.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Российские войска для этого использовали высокоточное оружие большой дальности. Также удары наносились по железной инфраструктуре Незалежной.

Тема:
Спецоперация
13 мая
Над Белгородской областью сбили 16 снарядов РСЗО Vampire
13 мая
Никакого перемирия: что может дать РФ взятие Волчанска и Харькова
13 мая
Боевики ВСУ ударили по промзоне Краснодона в ЛНР: погибли три человека
13 мая
На Украине сменили командира группировки ВСУ «Харьков» на фоне наступления ВС РФ
13 мая
Российские силы ПВО сбили украинский Су-27 в зоне спецоперации
13 мая
«Есть над чем работать»: Белоусов о вопросах соцобеспечения участников СВО
13 мая
«Так нельзя разговаривать»: Лавров о намерении Запада решить конфликт на Украине «на поле боя»
13 мая
Пятерых агентов СБУ осудили на сроки от 11 до 16 лет за шпионаж
13 мая
«Задыхались»: жители Семеновки рассказали о применении ВСУ отравляющих веществ
13 мая
В Нижегородской области задержан экс-сотрудник «Яндекса» по делу о госизмене
+7° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:10
Раскрыла все карты: звезда шоу «Холостяк» Клюкина назвала имя своего первенца
17:54
«Может не срастись»: чем рискует отказавшаяся от помощи врачей Бритни Спирс
17:38
Умер звезда «Д’Артаньян и три мушкетера» Владимир Жариков
17:32
Народная артистка РФ Елена Санаева экстренно госпитализирована в Москве
17:27
Над Белгородской областью сбили 16 снарядов РСЗО Vampire
17:22
Грузия на распутье: примет ли парламент закон об иноагентах после беспорядков

Сейчас читают

США нужен российский уран: американская Centrus запросит исключение из санкций
Все еще звучит тревога: последняя информация о теракте в Белгороде
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
Восемь самых загадочных смертей звезд «Дома-2» — убийства, наркотики, эскорт

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео