Российские ПВО сбили несколько ракет ВСУ в небе над Севастополем

В районе села Полюшко произошло возгорание.

Системы ПВО сработали в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал губернатор.

Он предупредил местных жителей о том, что им лучше не находится на открытом пространстве. Основную угрозу для здоровья горожан несут именно осколки от сбитых ракет.

Губернатор рассказал, что над акваторией в районе аэродрома «Бельбек» уже сбили несколько вражеских снарядов.

В районе села Полюшко произошло возгорание, но спасатели успешно ликвидировали пожар. Пока что в регионе не зафиксировали повреждения гражданской инфраструктуры.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Белгородской областью за ночь уничтожили 25 снарядов РСЗО Vampire.