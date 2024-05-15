Российские ПВО сбили несколько ракет ВСУ в небе над Севастополем

Губернатор Развожаев: ВС РФ отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь
Фото: Гынгазов Николай / ТАСС
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В районе села Полюшко произошло возгорание.
Системы ПВО сработали в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал губернатор.
Он предупредил местных жителей о том, что им лучше не находится на открытом пространстве. Основную угрозу для здоровья горожан несут именно осколки от сбитых ракет.
Губернатор рассказал, что над акваторией в районе аэродрома «Бельбек» уже сбили несколько вражеских снарядов.
В районе села Полюшко произошло возгорание, но спасатели успешно ликвидировали пожар. Пока что в регионе не зафиксировали повреждения гражданской инфраструктуры.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что над Белгородской областью за ночь уничтожили 25 снарядов РСЗО Vampire.
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