По городам победы: туристический поезд «Своих не бросаем!» отправился из Москвы

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Туристический поезд «Своих не бросаем!» отправился из Москвы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В 23 турах приняли участие почти шесть тысяч ветеранов СВО, их родных и членов семей погибших героев. В этом году запланировано еще 12 поездок.

Первый туристический поезд в рамках соглашения о сотрудничестве между фондом «Защитники Отечества» и компанией «РЖД Тур» при взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации «Своих не бросаем!» отправился из Москвы по городам Великой Победы.

Церемония отправления поезда прошла в торжественной атмосфере, под музыкальное сопровождение военного оркестра.

В рамках трехдневного тура 750 человек, среди которых военнослужащие, получившие ранения и члены семей погибших в ходе специальной военной операции посетят Смоленск и Тулу, а потом вернутся в столицу.

Путешествие будет проходить в комфортабельных вагонах. В каждом из городов маршрута для гостей проведут экскурсии по знаковым местам.

Тема:
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