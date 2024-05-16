По городам победы: туристический поезд «Своих не бросаем!» отправился из Москвы
Туристический поезд «Своих не бросаем!» отправился из Москвы
Фото, видео: 5-tv.ru
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В 23 турах приняли участие почти шесть тысяч ветеранов СВО, их родных и членов семей погибших героев. В этом году запланировано еще 12 поездок.
Первый туристический поезд в рамках соглашения о сотрудничестве между фондом «Защитники Отечества» и компанией «РЖД Тур» при взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации «Своих не бросаем!» отправился из Москвы по городам Великой Победы.
Церемония отправления поезда прошла в торжественной атмосфере, под музыкальное сопровождение военного оркестра.
В рамках трехдневного тура 750 человек, среди которых военнослужащие, получившие ранения и члены семей погибших в ходе специальной военной операции посетят Смоленск и Тулу, а потом вернутся в столицу.
Путешествие будет проходить в комфортабельных вагонах. В каждом из городов маршрута для гостей проведут экскурсии по знаковым местам.
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