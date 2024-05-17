«Для нас неприемлемо»: Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 113 0

Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине

«Для нас неприемлемо»: Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине

Фото: www.globallookpress.com / © Maksim Konstantinov

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Тема:
Спецоперация

По словам Сийярто, то, что предложили на Западе — это лишь признание плана Зеленского без учета других инициатив.

Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, на Западе планировали поддержать только мирный план президента Незалежной Владимира Зеленского.

«Для нас это неприемлемо. Другие тоже подготовили мирные планы, которые ничуть не хуже, чем у президента Украины», — написал Сийярто на своей странице в одной из социальных сетей.

Венгрия при этом требовала включить в резолюцию и другие предложенные мирные планы, но в Совете Европы так делать не стали. Все это привело к тому, что венгерская сторона приняла решение наложить вето и не пропустить решение СЕ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ЮАР Сирил Рамафоса отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии. Аналогичное решение принял и президент Бразилии Лула да Силва.

В рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Тема:
Спецоперация
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