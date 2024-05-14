В Евросоюзе окончательно утвердили план финансирования Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Совет ЕС утвердил план реформ для выделения Украине €50 млрд

В Евросоюзе окончательно утвердили план финансирования Украины

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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Тема:
Спецоперация

Брюссель намерен регулярно предоставлять десятки миллиардов евро Киеву.

Совет Европейского союза окончательно утвердил план реформ Украины, который предоставит киевскому режиму доступ к 50 миллиардам евро в рамках макрофинансовой помощи до 2027 года. Об этом говорится в заявлении Совета.

«Совет ЕС решил, что, благодаря плану реформ, Украина выполняет предварительное условие для получения поддержки в размере до 50 миллиардов евро из фонда ЕС для Украины», — указывается в документе.

Отмечается, что Незалежная теперь сможет на регулярной основе получать средства, но при условии реализации плана реформ соответствующим образом.

Лидеры стран-участниц Евросоюза 1 февраля в Брюсселе решили создать фонд для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. В конце месяца Европарламент поддержал эту инициативу спонсирования киевского режима. В марте правительство Украины заявил об утверждении плана, необходимого для получения финансирования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз подготовил проект гарантий безопасности для Украины. Предоставить документ Брюссель планирует в начале июля. Соглашение будет действовать до того момента, как Киев вступит в ЕС и НАТО.

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