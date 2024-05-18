Огнеметная система «Тосочка» в деле: лучшее видео из зоны СВО за день

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 38 0

ВС РФ успешно продолжают специальную военную операцию.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Мельников; Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Огнеметная система «Тосочка»

Подразделения войск в составе экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка» продолжают оказывать поддержку действий штурмовых, мотострелковых и танковых бригад в ходе проведения специальной военной операции.

Боекомплект «Тосочки» — 18 термических снарядов — создают горение температуры близкой к температуре поверхности солнца на площади около 6 гектаров. В эпицентре поражения создается резкий перепад давления. Фактически ничто живое не может перенести удар российской ТОС.

Неуловимые ракеты «Искандера»

В ходе проведения специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» находятся за многие километры от линии боевого соприкосновения, но способны наносить огромный ущерб противнику.

Ракетчики работают по заданным целям в любую погоду, в любое время суток. На точность попадания это, понятное дело, не влияет.

Поднимается ракета. Расчет готовится к пуску. Как отмечают ракетчики от поступления координат цели до боевой работы — время минимальное. Буквально несколько минут.

Тема:
Спецоперация
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