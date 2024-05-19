Силы ПВО за ночь сбили более 60 дронов ВСУ и 9 ракет ATACMS над регионами России
МО: ПВО уничтожила 9 ракет ATACMS над Крымом и 57 дронов над Краснодарским краем
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Украинские боевики снова пытались совершить террористические атаки на территории РФ.
Российские средства ПВО пресекли в ночь на 19 мая ряд попыток боевиков ВСУ совершить террористические атаки на объекты в регионах РФ. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, силы ПВО сбили девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник самолетного типа над Крымом, а в небе над Белгородской областью — три дрона. Также российские войска уничтожили и перехватили над Краснодарским краем 57 БПЛА.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал об отражении ракетной атаки в Севастополе. Ночью губернатор города Михаил Развожаев призывал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
- 19 мая
- Храм загорелся в Белгородской области из-за падения дрона ВСУ
- 19 мая
- Беспилотник ВСУ упал на территорию НПЗ в Краснодарском крае
- 18 мая
- Житель Курской области погиб в результате атаки дрона ВСУ
- 18 мая
- Уничтожен украинский беспилотник над Крымом
- 17 мая
- Более 100 беспилотников сбили за ночь над регионами России
- 17 мая
- Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Туапсе в результате атаки ВСУ
- 17 мая
- Силы ПВО подавили свыше десяти БПЛА в небе над Новороссийском
- 17 мая
- Силы ПВО продолжают уничтожать БПЛА и безэкипажные катера в Севастополе
- 16 мая
- Над Белгородской областью сбиты снаряды РСЗО «Ольха», ракета «Точка-У» и дрон
- 16 мая
- Российские ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью
Читайте также
58%
0.07 98.78
-0.12
Нашли ошибку?