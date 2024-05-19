Шесть украинских дронов упали в районе НПЗ под Краснодаром
Ночью боевики ВСУ пытались атаковать российский регион.
Фото: © РИА Новости / Арам Нерсесян
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Шесть беспилотников армии Украины упали на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба администрации района в Telegram-канале.
«В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани», — говорится в сообщении.
Вместе с тем произошел взрыв в районе старого кладбища и еще один в хуторе Трудобеликовский. По предварительным данным, никто в результате происшествий не пострадал, разрушения не зафиксированы. На месте работают сотрудники спецслужб.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО за ночь сбили более 60 дронов ВСУ и 9 ракет ATACMS над регионами России. В том числе 57 украинских беспилотников было уничтожено в небе над Краснодарским краем.
- 19 мая
- Стали известны детали о дронах, которые атаковали НПЗ под Краснодаром
- 19 мая
- Силы ПВО за ночь сбили более 60 дронов ВСУ и 9 ракет ATACMS над регионами России
- 19 мая
- Храм загорелся в Белгородской области из-за падения дрона ВСУ
- 19 мая
- Беспилотник ВСУ упал на территорию НПЗ в Краснодарском крае
- 18 мая
- Житель Курской области погиб в результате атаки дрона ВСУ
- 18 мая
- Уничтожен украинский беспилотник над Крымом
- 17 мая
- Более 100 беспилотников сбили за ночь над регионами России
- 17 мая
- Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Туапсе в результате атаки ВСУ
- 17 мая
- Силы ПВО подавили свыше десяти БПЛА в небе над Новороссийском
- 17 мая
- Силы ПВО продолжают уничтожать БПЛА и безэкипажные катера в Севастополе
Читайте также
58%
0.07 98.78
-0.12
Нашли ошибку?