ВСУ атаковали микроавтобус с мирными жителями в Херсонской области

Украинские боевики с помощью беспилотника атаковали в селе Раденск Херсонской области микроавтобус, в салоне которого находились мирные граждане. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Находившиеся в автобусе люди были рабочими, они приехали из Скадовского района на уборку клубники.

«Всего в микроавтобусе ехало 17 человек. Один погибший. У всех остальных контузии и легкие ранения. Помощь оказали на месте. В больницу никого не отправили», — сказал позднее Сальдо в беседе с РИА Новости.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.