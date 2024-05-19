ВСУ атаковали микроавтобус с мирными жителями в Херсонской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 10 0

В результате атаки погиб один человек. Еще 16 пострадавшим оказывается экстренная помощь на месте.

ВСУ атаковали микроавтобус с мирными жителями в Херсонской области

Фото: Telegram / Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области/ SALDO_VGA

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики с помощью беспилотника атаковали в селе Раденск Херсонской области микроавтобус, в салоне которого находились мирные граждане. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Находившиеся в автобусе люди были рабочими, они приехали из Скадовского района на уборку клубники.

«Всего в микроавтобусе ехало 17 человек. Один погибший. У всех остальных контузии и легкие ранения. Помощь оказали на месте. В больницу никого не отправили», — сказал позднее Сальдо в беседе с РИА Новости.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Тема:
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