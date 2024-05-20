В Запорожской области наградили более 100 добровольцев отряда «Барс»
В целях безопасности мероприятие проходило поэтапно.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
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В Запорожской области наградили больше 100 добровольцев отряда «Барс», выполняющих боевые задачи в зоне специальной операции. Представитель Генерального штаба поблагодарил их за эффективную работу и вручил ордена и медали.
В целях безопасности мероприятие проходило поэтапно — с участием небольших групп и через определенные интервалы времени. После чего все бойцы вернулись на свои посты.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
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